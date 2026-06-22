¡GOOOL de Ismaïla Sarr! Senegal descuenta y pone el 2-1 ante Noruega | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
⚽🇸🇳 Ismaïla Sarr devuelve la esperanza a Senegal con un gol que acerca a su selección en el marcador. El atacante senegalés firma el 2-1 frente a Noruega y le pone emoción al cierre del encuentro de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡GOOOL DE ISMAÏLA SARR! Senegal recorta distancias gracias a una gran definición de Ismaïla Sarr, que marca el 2-1 ante Noruega y mantiene con vida a su selección en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.