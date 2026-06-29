¡Marruecos responde! Issa Diop empata el partido ante Países Bajos

¡Reacción inmediata de Marruecos! 🇲🇦⚽ Issa Diop se elevó en el área y encontró el camino al gol para marcar el 1-1 ante Países Bajos en un vibrante duelo de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de la anotación de Cody Gakpo, los Leones del Atlas respondieron con personalidad y volvieron a equilibrar el marcador.