¡Golpe paraguayo! Julio Enciso adelanta a la Albirroja ante Alemania en el Mundial 2026

¡Explota la sorpresa en el Mundial! 🇵🇾 Julio Enciso definió con categoría para vencer a Manuel Neuer y marcar el 0-1 de Paraguay sobre Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revive el gol que silenció a la afición alemana y puso a la Albirroja muy cerca de una histórica clasificación.