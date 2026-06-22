¡GOOOL de Marcus Holmgren! Noruega toma la ventaja 1-0 sobre Senegal | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
Marcus Holmgren rompe el empate y adelanta a Noruega con una gran definición para el 1-0 frente a Senegal. La selección noruega encuentra recompensa a su insistencia y da un paso importante en este emocionante encuentro de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡GOOOL DE MARCUS HOLMGREN! Noruega encuentra el premio a su dominio y abre el marcador con una gran definición de Marcus Holmgren, que pone el 1-0 frente a Senegal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.