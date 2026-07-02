¡Doblete de Oyarzabal! España aplasta a Austria y manda un mensaje al Mundial
Mikel Oyarzabal firmó una actuación inolvidable al completar un Doblete y colocar a España con una cómoda ventaja frente a Austria en los dieciseisavos de final.
¡Doblete de Mikel Oyarzabal! 🇪🇸 El delantero vuelve a aparecer para marcar el 3-0 de España ante Austria y encaminar a La Roja en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
📅 Fecha: 2 de julio de 2026
⚽ Equipos: España vs Austria
🎥 Contenido: In-game
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