¡La árbitra también juega! Espectacular control de balón sorprende en el Ecuador vs Alemania 🇪🇨🇩🇪
Un momento inesperado se robó los reflectores del partido. ⚽ La silbante mostró su calidad con un elegante control de balón que desató aplausos y comentarios entre aficionados y narradores.
No todos los días una árbitra se convierte en protagonista de una jugada viral. 😲⚽ Durante el duelo entre Ecuador y Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la silbante sorprendió con un extraordinario control de balón que demostró técnica, coordinación y mucha clase dentro del terreno de juego.