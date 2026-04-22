La GRAN sorpresa que tendría Chivas en su alineación contra Necaxa

Las Chivas del Guadalajara tienen en sus manos asegurar el liderato general y la primer prueba será ante los Rayos de Necaxa por la señal de TV Azteca Deportes. El 'Rebaño Sagrado' visitará a los pupilos de Martin Varini, quienes se juegan su última carta en busca de la liguilla del Torneo Clausura 2026. Para este compromiso, Gabriel Milito sorprendería con la presencia de Óscar Whalley en el arco rojiblanco para darle juego al portero suplente de cara a la futura ausencia de Raul Rangel por la concentración de la Selección Mexicana.

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Y es que, Ángel Romero fue titular en la categoría sub-21 de las Chivas ante los Rayos de Necaxa dejando a un lado a Whalley, quien había sido el portero en otros encuentros de dicha liga. Ahora, despierta la posibilidad de que el portero de 32 años sea el elegido para defender el arco del primer equipo del Rebaño Sagrado esta noche en el Estadio Victoria.

Raul Rangel no estaría en liguilla

A menos que pase una hecatombe, el portero de las Chivas del Guadalajara será el titular de la Selección Mexicana de Futbol para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y eso implica que no estaría en la liguilla del Torneo Clausura 2026 debido a la concentración que tendrá Javier Aguirre y su cuerpo técnico con todos los convocados.

Con ello, tendrá Milito y sus allegados mucha tarea para suplir a todos los seleccionados rojiblancos en la fase final y no dejar en un recuerdo la gran temporada regular del equipo tapatío. No sería sorpresa que solo Whalley alinee el día de hoy de los llamados 'suplentes' para darle descanso a los titulares y ver que el equipo funcione con otras piezas.