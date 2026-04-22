Rayados tiene nuevo presidente deportivo europeo ¿Se va el Tato Noriega?

Todavía no termina el Clausura 2026 y los Rayados de Monterrey comienzan a realizar cambios dentro del club. Ante la incapacidad de avanzar a la Liguilla y la creciente presión de una afición que exige títulos, la directiva regiomontana ha puesto sus ojos en un viejo conocido con visión europea: Dennis te Kloese.

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El actual CEO del Feyenoord, es el elegido, aunque todavía en forma oficial, para asumir la presidencia deportiva de los Rayados de cara a la próxima temporada, puesto que hasta el momento pertenece José Antonio "Tato" Noriega.

¿El fin de Tato Noriega con los Rayados de Monterrey?

La gestión del Tato Noriega, iniciada en 2022, se caracterizó por una inversión sin precedentes. Bajo su mando, la Sultana del Norte vio desfilar figuras de talla mundial como Sergio Ramos, Sergio Canales, Óliver Torres, Lucas Ocampos y Anthony Martial. Sin embargo, no logró romper la sequía de títulos de liga, acumulando decepciones en instancias clave, como la final perdida ante América en el Apertura 2024 y la reciente eliminación prematura en el presente torneo.

La falta de resultados, sumada a la inestabilidad en el banquillo con cinco entrenadores en poco más de tres años, ha forzado al consejo del club a buscar un nuevo camino.

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¿Qué ha hecho Dennis te Kloese en el futbol mexicano?

Te Kloese no es un extraño en el futbol mexicano. Su trayectoria incluye pasos exitosos por la Federación Mexicana de Futbol, donde fue pieza clave en la medalla de oro de Londres 2012, además de haber trabajado en las estructuras de Tigres y Chivas. Su reciente gestión en el Feyenoord, donde devolvió al club a la cima de la Eredivisie y le dio protagonismo europeo, es el aval que convence a la directiva de Rayados.

Con el Apertura 2026 en el horizonte, Monterrey busca que Dennis te Kloese sea el arquitecto que transforme la inversión en trofeos y limpie la imagen de un club acostumbrado a mandar, pero que hoy vive a la sombra del éxito ajeno

