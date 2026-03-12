logo deportes horizontal
Grêmio 1 - 1 Red Bull Bragantino| Resumen y Goles | Jornada 5 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes

Disfruta el resumen completo y los goles del partido entre Grêmio y Red Bull Bragantino, correspondiente a la Jornada 5 del Brasileirão 2026. Un duelo intenso del Campeonato Brasileño donde ambos equipos lucharon por los tres puntos, dejando grandes jugadas, goles y emociones durante todo el encuentro.

Por: Azteca Deportes

