¡DE LOCOS! Grupo Pachuca despide a su entrenador tras apenas un par de meses

El Real Oviedo, propiedad del Grupo Pachuca, ha vivido en las últimas semanas una nueva convulsión en su banquillo: tras la destitución de Veljko Paunović el 9 de octubre de 2025, el club ha anunciado ahora la salida de Luis Carrión como entrenador del primer equipo, oficializada el 14 de diciembre de 2025. Ambas decisiones responden, según el club, a la necesidad de revertir una dinámica deportiva negativa que coloca al equipo en situación comprometida en LaLiga.

¿Cuál fue la última derrota del Real Oviedo?

Paunović fue cesado en octubre tras un inicio irregular de temporada pese a haber logrado el ascenso la campaña anterior; el club agradeció entonces su trabajo y profesionalidad, pero optó por un cambio de rumbo. La contratación de Luis Carrión como sustituto no logró el efecto deseado: en apenas dos meses al frente, Carrión no consiguió sumar victorias y el equipo encadenó una serie de resultados pobres que terminaron por precipitar su cese tras la goleada 4-0 encajada en el Ramón Sánchez-Pizjuán a manos del Sevilla.

El comunicado oficial del club señala que, además del técnico, su cuerpo técnico también concluye su vinculación con la entidad carbayona. La protesta de parte de la afición y el mal ambiente alrededor de la plantilla, con episodios de tensión a la llegada del equipo a Oviedo tras la derrota, han incrementado la presión sobre la dirección deportiva y la propiedad para tomar decisiones inmediatas.

¿Quién podría ser el nuevo entrenador del Real Oviedo?

Desde la dirección, liderada por Jesús Martínez y el Grupo Pachuca, se trabaja ya en la búsqueda de un nuevo entrenador que sea el tercer técnico de la temporada. Entre los nombres que han sonado como candidatos figura Guillermo Almada, cuyo perfil, por su pasado en proyectos vinculados a la propiedad, es uno de los más valorados; fuentes informan que existe interés y contactos iniciales, si bien no hay confirmación oficial sobre su llegada. El club ha anunciado que informará puntualmente sobre el proceso y las medidas deportivas que acompañarán al nuevo técnico.

La doble destitución subraya la exigencia de resultados en un proyecto que, pese al respaldo económico y ejecutivo desde México, encara una fase crítica en su primera temporada de regreso a la máxima categoría, además de que la crisis que han tenido los coloca como el máximo candidato a perder la categoría para la próxima campaña.

