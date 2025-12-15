El Sporting de Gijón inicia nueva etapa con José Riestra al mando

El Real Sporting de Gijón inicia una nueva etapa en su historia. Al término de la Junta General de Accionistas, el Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Irarragorri, anunció la designación de José Riestra López como nuevo Presidente Ejecutivo del club, mientras que David Guerra Gómez asumirá el cargo de Vicepresidente Ejecutivo.

Irarragorri recordó que desde junio de 2022 el Sporting ha vivido un proceso de transformación profunda. Bajo el liderazgo de Guerra, se ejecutó la renovación integral de Mareo, centro de alto rendimiento que vuelve a ser referente en España y Europa. Además, se logró reestructurar una deuda que asfixiaba a la institución, con una ampliación de capital de 7 millones de euros en 2022 y un préstamo participativo de 11 millones más recientemente. Los ingresos crecieron en distintos rubros y el déficit anual se redujo, acercando al club al punto de equilibrio.

Sin embargo, el gran objetivo, el ascenso a Primera División, aún no se ha conseguido. El equipo disputó el play-off en la temporada 2023/2024, pero quedó en el camino. Por ello, Irarragorri subrayó que es momento de un enfoque más vertical y minucioso en lo futbolístico, confiando en la experiencia de Riestra.

El nuevo Presidente Ejecutivo cuenta con una trayectoria sólida dentro de Orlegi Sports, grupo al que se unió en 2007. Ha ocupado distintos cargos en Santos Laguna y fue Presidente del Atlas FC, club con el que conquistó el bicampeonato y el título de Campeón de Campeones en la temporada 2021/2022.

Por su parte, David Guerra continuará liderando la transformación del Sporting en áreas clave como el desarrollo del negocio, la proyección internacional y la gestión institucional.

Con estos nombramientos, el Real Sporting de Gijón busca consolidar su crecimiento organizativo y económico, y dar el salto definitivo hacia la élite del fútbol español.

