La estrella del Fc Barcelona que podría dejar el plantel en el invierno

El futuro de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona vuelve a estar en el centro de la conversación a medida que se aproxima el mercado de fichajes de invierno. Aunque el guardameta alemán es uno de los jugadores más veteranos y referentes del vestuario, distintos factores deportivos y personales han alimentado los rumores sobre una posible salida anticipada, algo que hasta hace poco parecía impensable.

Ter Stegen, capitán del equipo y con contrato en vigor hasta 2028, ha atravesado una temporada complicada marcada por una intervención quirúrgica en la espalda que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Durante su ausencia, el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick apostó por nuevas alternativas en la portería, lo que modificó el equilibrio habitual en una posición históricamente estable para el Barcelona.

La irrupción de Joan García, junto con la presencia de otros porteros con mayor continuidad reciente, ha reducido el protagonismo del alemán tras su regreso a los entrenamientos. Esta situación ha generado dudas sobre su rol a corto plazo, especialmente teniendo en cuenta que Ter Stegen necesita minutos de competición para mantenerse en la órbita de la selección alemana de cara al Mundial de 2026.

Desde el entorno del jugador se ha transmitido la preocupación por la falta de claridad respecto a su papel en el equipo. Diversos medios han informado que sus representantes consideran fundamental que el portero tenga continuidad, ya sea en el Barcelona o en otro club, y no descartan explorar opciones en enero si el escenario no cambia. No se trata únicamente de una cuestión económica, sino de una decisión deportiva en una etapa avanzada de su carrera.

