Guadalajara 0-0 Barcelona: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY martes 16 de diciembre por los 16avos de final de la Copa del Rey 2025, marcador por internet y online

La Copa del Rey nos trae un partido entre el Club Deportivo Guadalajara vs el Futbol Club Barcelona correspondiente a los 32avos del certamen español. Los pupilos de Hansi Flick parten como amplios favoritos para llevarse la victoria, pero el club de la Primera Federación querrá dar el batacazo de la jornada y derrotar al actual líder de la Liga. Probablemente, el estratega alemán mande a varios futbolistas que no han tenido tantos minutos y ello empareje el juego dentro del terreno.

