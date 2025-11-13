deportes
Nota

Guatemala vs Panamá: El resultado que dejaría a Luis Fernando Tena SIN MUNDIAL 2026

Guatemala tendrá un partido clave en casa enfrentando a Panamá y una combinación de resultado dejaría al Flaco Tena sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026

Luis Fernando Tena, el artífice del pase de Guatemala.jpeg
Foto: X / @fedefut_oficial
Luis Fernando Tena, el artífice del pase de Guatemala.
Iván Vilchis
Internacional
Luis Fernando Tena tendrá un partido clave con Guatemala enfrentando a Panamá este jueves 13 de noviembre. Ambas selecciones buscan la victoria para seguir en la lucha para clasificar al Mundial de 2026.

Será un juego lleno de emociones para todos los aficionados Chapines pues existe la posibilidad de que queden sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo ante Panamá con una combinación de resultados.

El Flaco Tena se podría quedar sin posibilidades de disputar la Copa del Mundo si este jueves 13 de noviembre pierde Guatemala ante Panamá y si la selección de Surinam termina venciendo a El Salvador.

Con esos resultados y quedando un juego por disputarse, Guatemala quedaría fuera de la contienda por un boleto al Mundial 2026.

En caso de empatar ante Panamá o terminar perdiendo pero que Surinam empate o pierda ante El Salvador, lo dejaría con esperanzas de poder seguir en la lucha aunque con un panorama complicado.

Así va el Grupo A de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol

  • Surinam - 6 unidades
  • Panamá - 6 unidades
  • Guatemala - 5 unidades
  • El Salvador - 3 unidades

El Grupo A se encuentra bastante cerrado pues los cuatro equipos tienen posibilidades de poder quedarse con el primer lugar del grupo y de esa forma avanzar directo a la Copa del Mundo 2026.

Califican directo a la Copa del Mundo 2026 el primer lugar de cada grupo y los dos mejores segundos lugares tendrán una oportunidad más al clasificar al repechaje.

Lo que necesita Guatemala para clasificar a la Copa del Mundo 2026

Guatemala depende de si misma para poder avanzar a la Copa del Mundo 2026. Los Chapines necesitan ganar su últimos dos encuentros para no depender de ningún otro resultado. En caso de empatar, necesitaría una combinación de resultados para soñar con pasar directo al Mundial y en caso de perder, podría terminar siendo eliminado.

