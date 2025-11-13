Guatemala vs Panamá: El resultado que dejaría a Luis Fernando Tena SIN MUNDIAL 2026

Luis Fernando Tena tendrá un partido clave con Guatemala enfrentando a Panamá este jueves 13 de noviembre. Ambas selecciones buscan la victoria para seguir en la lucha para clasificar al Mundial de 2026.

Será un juego lleno de emociones para todos los aficionados Chapines pues existe la posibilidad de que queden sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo ante Panamá con una combinación de resultados.

El Flaco Tena se podría quedar sin posibilidades de disputar la Copa del Mundo si este jueves 13 de noviembre pierde Guatemala ante Panamá y si la selección de Surinam termina venciendo a El Salvador.

Con esos resultados y quedando un juego por disputarse, Guatemala quedaría fuera de la contienda por un boleto al Mundial 2026.

En caso de empatar ante Panamá o terminar perdiendo pero que Surinam empate o pierda ante El Salvador, lo dejaría con esperanzas de poder seguir en la lucha aunque con un panorama complicado.

Así va el Grupo A de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol

Surinam - 6 unidades

Panamá - 6 unidades

Guatemala - 5 unidades

El Salvador - 3 unidades



El Grupo A se encuentra bastante cerrado pues los cuatro equipos tienen posibilidades de poder quedarse con el primer lugar del grupo y de esa forma avanzar directo a la Copa del Mundo 2026.

Califican directo a la Copa del Mundo 2026 el primer lugar de cada grupo y los dos mejores segundos lugares tendrán una oportunidad más al clasificar al repechaje.

Lo que necesita Guatemala para clasificar a la Copa del Mundo 2026

Guatemala depende de si misma para poder avanzar a la Copa del Mundo 2026. Los Chapines necesitan ganar su últimos dos encuentros para no depender de ningún otro resultado. En caso de empatar, necesitaría una combinación de resultados para soñar con pasar directo al Mundial y en caso de perder, podría terminar siendo eliminado.

