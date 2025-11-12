Haití vs Costa Rica: El resultado que dejaría al Piojo Herrera SIN MUNDIAL 2026
La Selección comandada por el director técnico mexicano encará un partido sumamente complicado en patio ajeno contra un rival directo de cara al Mundial.
Miguel Herrera pondrá en juego su estadía en el banquillo de la Selección de Costa Rica en la última fecha FIFA del año y una vital en las eliminatorias de la Concacaf. El conjunto tico liderado por el estratega mexicano primero tendrá que ir a Haití en busca de las tres unidades ante un rival directo y después recibirá a Honduras, el actual líder del sector.
A pesar de que son segundos en el grupo, el 'Piojo' y compañía no pueden cantar victoria y más en un grupo tan peleado como en el que están. Costa Rica es segundo con seis unidades, a dos puntos de distancia de Honduras y con una unidad más que los caribeños con dos partidos por disputarse. Una derrota en suelo caribeño dejaría a Costa Rica fuera del Mundial 2026 y se tendría que jugar la vida contra Honduras en casa y esperar a que Haití no derrote al último lugar; Nicaragua en cancha centroamericana.
¿Cómo está el grupo?
- Honduras - 8 unidades (Nicaragua en casa y Costa Rica de visita)
- Costa Rica - 6 puntos (Haití de visita y Honduras en casa)
- Haití - 5 unidades (Costa Rica en casa y Nicaragua de visita)
- Nicaragua - un punto (Honduras de visita y Haití en casa)
Con ello, un triunfo haitiano contra Costa Rica pondría a los caribeños en segundo lugar y dependiendo de si mismos para acceder a la siguiente ronda y pensar en quitarle el liderato a Honduras en la última fecha. Cabe recordar que, los tres primeros lugares clasificarán directo a la justa mundialista y los dos mejores segundos se van al repechaje interconfederación.