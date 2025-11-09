Guido Pizarro impone marca histórica con Tigres en el Apertura 2025

Guido Pizarro hizo historia en el Apertura 2025 a l convertirse en el primer técnico de Tigres que concluye un torneo corto con la menor cantidad de derrotas en fase regular . En su primera experiencia como entrenador, el argentino superó el registro que durante años mantuvo Ricardo Ferretti, quien en más de una década al frente del club solo había logrado limitar las derrotas a dos en cinco ocasiones distintas.

El nuevo estratega auriazul condujo al equipo a una campaña sólida que culminó con el segundo lugar de la tabla general de la Liga BBVA MX. Tigres disputó 17 partidos, de los cuales ganó 10, empató seis y perdió únicamente uno, cifras que reflejan la regularidad alcanzada durante la fase inicial del certamen.

Más allá de los resultados, el proceso de Pizarro dejó avances notables en distintos futbolistas del plantel, bajo su dirección, Juan Brunetta recuperó un papel determinante, Diego Lainez mostró una evolución sostenida y Diego Sánchez se consolidó en la alineación titular. Asimismo, el mediocampista Rómulo Zwarg registró una mejoría constante. En el mercado de fichajes, Tigres incorporó a Marco Farfán como refuerzo defensivo y a Ángel Correa, quien se convirtió en una de las principales figuras ofensivas.

La campaña también permitió observar una identidad colectiva definida, con equilibrio entre ataque y defensa. El conjunto regiomontano cerró el torneo con una de las mejores estadísticas defensivas del campeonato y con una de las ofensivas más productivas, factores que lo colocaron entre los candidatos al título.

Con estos números, Guido Pizarro escribió su primera página dorada como técnico de Tigres, en una etapa que abre nuevas expectativas para el club de cara a la Liguilla del Apertura 2025 del futbol mexicano.