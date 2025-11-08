Tigres 2-1 Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025, hoy sábado 8 de noviembre; marcador online

Tigres llega a la última Jornada del Apertura 2025 con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis empates y una sola derrota, una muestra clara de la regularidad y solidez que ha mantenido a lo largo del torneo. Los dirigidos por Guido Pizarro se mantienen como uno de los equipos más competitivos del campeonato, con una ofensiva letal y una defensa que ha sabido responder en los momentos clave.

El conjunto felino tiene la mira puesta en cerrar la fase regular como líder general, aunque para conseguirlo dependerá de los resultados que obtengan Cruz Azul y Toluca en sus respectivos compromisos. La consistencia y el buen momento del plantel hacen pensar que Tigres llega aceitado a la Liguilla.

Del otro lado, el panorama es completamente opuesto para el equipo de Guillermo Abascal, que se despide del torneo con apenas 16 unidades, tras sumar cinco victorias, un empate y diez derrotas. Un semestre para el olvido, marcado por la irregularidad, la falta de contundencia y los errores defensivos que terminaron condenando su campaña.