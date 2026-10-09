Guillermo Almada hará estos ajustes para el partido contra Rayados de Monterrey

Guillermo Almada hará varios cambios en el equipo del América para enfrentar a Rayados de Monterrey por el Apertura 2026. El entrenador uruguayo está obligado a realizar cambios en el once inicial debido a la alta carga de partidos, sobre todo para los jugadores que fueron seleccionados para representar a su país durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Uno de los jugadores titulares que saldría del equipo para enfrentar a los regios es Israel Reyes. El defensor viene de acumular 270 minutos en apenas 10 días con la Selección Mexicana, por lo que Almada le dará descanso en el duelo ante Rayados y deberá reconstruir la última línea, donde uno de los refuerzos podría debutar.

Los cambios que aplicaría Guillermo Almada en el once inicial

Los reportes señalan que Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno se incorporarían al equipo titular luego de que hayan mostrado buenas sensaciones durante los amistosos recientes. Además, entre Henry Martín y Miguel Borja saldría del delantero centro titular que estará desde el inicio ante Monterrey, por lo que uno de ellos será sacrificado.

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo de camino a Estados Unidos|Crédito: @ClubAmerica / X

La delantera estaría conformada por Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas en los extremos, mientras que el español Carlos Álvarez se desempeñaría como enlace por detrás del delantero. Por otro lado, el mediocampo estaría integrado por Erick Sánchez y Alan Cervantes.

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¿Por qué Israel Reyes no sería titular con el América?

El defensor mexicano sería resguardado luego de jugar tres partidos con el seleccionado azteca durante la fecha FIFA más reciente. Reyes fue titular en el empate ante Colombia, en la derrota frente a Estados Unidos y en la caída más reciente ante Chile, partido que se llevó a cabo el pasado martes 6 de octubre.

Sumando 270 minutos con la Selección Mexicana, Almada tomaría la decisión de resguardar al defensor por precaución. Además, aprovecharía el momento para probar a Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, refuerzos que llegaron en el verano y que todavía no pudieron sumar sus primeros minutos oficiales con el América.