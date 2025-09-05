¡ÚLTIMA HORA! Guillermo Ochoa tendría varias OFERTAS de EUROPA

El futuro de Guillermo Ochoa sigue en el aire. Actualmente, el portero mexicano se encuentra como agente libre, motivo que lo tiene apresurado en buscar un nuevo equipo debido a que tiene el tiempo en contra, pues los mercados alrededor del mundo comienzan a cerrarse y con ello, las posibilidades de firmar un nuevo contrato se reducen en cuanto a opciones.

Equipos de Europa que buscan a Guillermo Ochoa

Ahora, sobre la mesa suenan dos equipos de Europa, continente en el que Guillermo Ochoa ha pasado por las filas del Ajaccio, Standard de Lieja, Salernitana, Granada, Málaga y AVS Futebol SAD.

Con 40 años de edad, el portero mexicano suena para llegar a Grecia o Rusia, donde se habla de un posible interés del Panserraikos o FK Sochi. Sin embargo, el tiempo avanza y las negociaciones se tienen que cerrar en los siguientes días.

Entre otros equipos que sonaron para que el guardameta volviera a la actividad se encuentra el Club Querétaro, no obstante, de momento no han establecido pláticas para que Guillermo Ochoa regrese a la Liga BBVA MX.

Militando en las filas del AVS de Portugal, escuadra que fue su último equipo, el arquero tuvo un registro de 23 partidos defendiendo el arco del equipo luso, no obstante, tuvo una marca de 45 goles en contra y seis porterías en cero. Entre todos los equipos de Europa en los que ‘Memo’ Ochoa ha jugado, el guardameta tiene un total de 324 compromisos disputados en los que recibió 522 anotaciones en contra logrando 65 porterías en cero.

