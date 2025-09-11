El MILLONARIO valor de Guillermo Ochoa a sus 40 años

La novela de Guillermo Ochoa y el futbol europeo tendrá una nueva temporada. El arquero mexicano anunció su llegada al AEK Limassol de Chipre y con ello, se despejaron las dudas de dónde seguiría su carrera como futbolista profesional o de un posible retiro. A sus 40 años, el canterano de las Águilas del América todavía tiene un valor bastante aceptable a su edad.

Según el portal especializado Transfermarkt, el ex guardameta del Málaga vale 500 mil euros lo que traducido a la moneda mexicana serían poco más de 10 millones de pesos. De hecho, será el cuarto jugador más valioso de su nuevo equipo y a los tres futbolistas por encima de él les saca más de 10 años de edad.

El valor de Ochoa a través de los años

Ochoa lleva más de 22 años como arquero profesional y alcanzó su mejor valor en el 2011 justamente después del Mundial 2010 que se llevó a cabo en Sudáfrica. En aquel entonces, el mexicano fue tasado en ocho millones de euros (poco más de 160 millones de pesos) y se fue libre al futbol francés de la mano del AC Ajaccio.

En 2019 regresó a las Águilas y tenía un valor de 3,50 mde y el conjunto de Coapa desembolsó un millón de euros para comprarle la carta al Standard de Liéja. Ahora, seis años después el AEK Limassol de Chipre acordó su llegada como agente libre y el mexicano espera tener actividad para llenarle el ojo a Javier Aguirre.

Cabe recordar que, a pregunta expresa de David Medrano de Azteca Deportes, el Vasco señaló que si Ochoa no tenía equipo, no iba a ser considerado en las convocatorias de la Selección Mexicana y por ende, tampoco en la lista final para el Mundial del próximo año.