¡ÚLTIMA HORA! Guillermo Ochoa tiene nuevo equipo y permanece en Europa para jugar en Chipre

De ÚLTIMA HORA, parece que la búsqueda de Guillermo Ochoa por tener nuevo equipo, ha llegado a su fin, y es que el equipo Limassol FC de la Liga de Chipre, ha anunciado OFICIALMENTE que es prácticamente inminente el fichaje del arquero mexicano , al llegar a un principio de acuerdo para sumarlo a su escuadra.

El Limassol de Chipre, anunció en sus redes sociales y en su sitio web, que Ochoa es uno de los porteros más importantes y destacados de los últimos años, destacan su participación en cinco Mundiales con lo que llega con muchas experiencias y calidad.

El Limassol además acotó la importancia de agregar esa seguridad en el arco y no menos importante la motivación y liderazgo que esperan agregue a los jugadores.

⚽️ Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την καταρχήν συμφωνία με τον διεθνή Μεξικανό τερματοφύλακα Guillermo Ochoa



👇👇👇https://t.co/UlPWSsaM04 — AEL Limassol FC (@aelfc_official) September 11, 2025

El comunicado de Limassol sobre el inminente fichaje de Guillermo Ochoa

La Asociación Atlética de Limassol se complace en anunciar el acuerdo de principio con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, que se activará con la condición de que el futbolista pase con éxito los exámenes médicos necesarios.

Guillermo Ochoa, uno de los porteros más reconocidos y consagrados de la era moderna, ha forjado su propia historia en el fútbol mundial. Con una trayectoria en las mejores ligas europeas y más de dos décadas de carrera al máximo nivel, ha competido en cinco Copas Mundiales de la FIFA con la selección mexicana, donde dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones, ganándose el respeto y el reconocimiento por su calidad y consistencia bajo la portería.

Se espera que la experiencia, personalidad y liderazgo de Ochoa fortalezcan significativamente la plantilla de nuestro equipo, aportando calidad y confianza bajo los postes, así como inspiración a nuestros jugadores más jóvenes.

AEL le da la bienvenida a su gran familia y le desea mucho éxito con la camiseta azul y amarilla.

Oficina de Prensa y Comunicaciónde la Asociación Atlética de Limassol