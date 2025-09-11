deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡ÚLTIMA HORA! Guillermo Ochoa tiene nuevo equipo y permanece en Europa para jugar en Chipre

Guillermo Ochoa ha tomado un nuevo reto en su carrera y ha sido anunciado como el flamante fichaje del AEL Limassol de la Liga de Chipre, buscando la continuidad para aspirar a ir al Mundial del 2026.

Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa es ausencia de la Selección Mexicana por la falta de minutos y de equipo
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

De ÚLTIMA HORA, parece que la búsqueda de Guillermo Ochoa por tener nuevo equipo, ha llegado a su fin, y es que el equipo Limassol FC de la Liga de Chipre, ha anunciado OFICIALMENTE que es prácticamente inminente el fichaje del arquero mexicano , al llegar a un principio de acuerdo para sumarlo a su escuadra.

Te podría interesar: Javier Aguirre le leyó la cartilla a Memo Ochoa sobre un lugar para ir al Mundial del 2026

El Limassol de Chipre, anunció en sus redes sociales y en su sitio web, que Ochoa es uno de los porteros más importantes y destacados de los últimos años, destacan su participación en cinco Mundiales con lo que llega con muchas experiencias y calidad.

El Limassol además acotó la importancia de agregar esa seguridad en el arco y no menos importante la motivación y liderazgo que esperan agregue a los jugadores.

Te podría interesar: Revive los GOLAZOS de Santi Gimenez y Raúl Jiménez ante Corea del Sur

El comunicado de Limassol sobre el inminente fichaje de Guillermo Ochoa

La Asociación Atlética de Limassol se complace en anunciar el acuerdo de principio con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, que se activará con la condición de que el futbolista pase con éxito los exámenes médicos necesarios.

Guillermo Ochoa, uno de los porteros más reconocidos y consagrados de la era moderna, ha forjado su propia historia en el fútbol mundial. Con una trayectoria en las mejores ligas europeas y más de dos décadas de carrera al máximo nivel, ha competido en cinco Copas Mundiales de la FIFA con la selección mexicana, donde dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones, ganándose el respeto y el reconocimiento por su calidad y consistencia bajo la portería.

Se espera que la experiencia, personalidad y liderazgo de Ochoa fortalezcan significativamente la plantilla de nuestro equipo, aportando calidad y confianza bajo los postes, así como inspiración a nuestros jugadores más jóvenes.

AEL le da la bienvenida a su gran familia y le desea mucho éxito con la camiseta azul y amarilla.

Oficina de Prensa y Comunicaciónde la Asociación Atlética de Limassol

Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional por la falta de minutos en el terreno de juego

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×