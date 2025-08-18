Increíble: esto es lo que nadie notó del gol de Jorge Ruvalcaba en el Pumas vs Toluca

Jorge Ruvalcaba anotó el gol con el que Pumas le sacó un punto a Toluca en el Estadio Nemesio Diez en el duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Aunque antes de la anotación hubo algo que nadie notó, pues en la jugada del tanto, el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio 14 pases antes de que la pelota terminara al fondo de las redes.

Pumas aplicó la del Barcelona en sus años mozos al tocar y mover el balón por todo el campo para romper la barrera defensiva del Toluca. El momento clave de la jugada llegó cuando uno de los jugadores cedió la pelota desde la banda derecha, para que uno de sus compañeros avanzara metros y tocara hacia Guillermo “Memote” Martínez, quien le mandó un mensaje a la afición tras errar un gol cantado .

@pumasmx Jorge Ruvalcaba metió el gol de Pumas luego de que el equipo diera 14 pases consecutivos

A pesar de que “Memote” hizo una mala recepción pudo tocar hacia la banda izquierda para Rubén Duarte que mandó el centro a Ruvalcaba que apareció solo dentro del área después de desmarcarse y, en 2 toques, definir ante la salida del portero Luis García para poner el 1-0, marcador que le daba la victoria momentánea a los suyos.

TE PUEDE INTERESAR:



Con el gol de Jorge fue como terminó una gran jugada de 14 toques que inició desde la zaga defensiva y que dispersó el balón por todo el campo del Nemesio Diez, provocando así el júbilo de los aficionados que se dieron cita al estadio.

¿Cómo van los Pumas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

Pumas rescató un empate contra Toluca y sumó un punto para ubicarse en el lugar 13 con tan solo 5 unidades, producto de 1 partido ganado, 2 igualados y 2 perdidos. Con estos resultados la UNAM está a solo 5 puestos del último lugar de la Tabla General del Apertura 2025.

En la jornada 6 Pumas recibirá a Puebla en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de agosto, duelo en el que deberá sumar 3 puntos para escalar posiciones y aspirar a puestos de Liguilla, ya que de lo contrario Efraín Juárez consumaría su tercer fracaso en el banquillo de la UNAM.