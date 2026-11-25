La Liguilla del torneo Apertura 2026 está a unas horas de comenzar y, sin duda, uno de los juegos que llama poderosamente la atención es aquel que medirá a los Rayados de Monterrey frente a las Águilas del América, equipo que vino de más a menos a lo largo del campeonato.

Rayados de Monterrey logró su pase a la Liguilla prácticamente en la última jornada luego de vencer en calidad de visitante a los Pumas de la UNAM. América, por su parte, arribará a la Fiesta Grande con un mes desde su último triunfo, así como un bajo nivel de la mayoría de sus estrellas.

¿Qué jugador debe despertar después de una decepcionante temporada con América?

Fue hace un par de meses cuando América sorprendió a propios y extraños con la contratación del español Carlos Álvarez, jugador que destacaba en LaLiga y que llegó al futbol mexicano como una de las principales bombas del mercado de fichajes veraniego por el estilo que mostró en los últimos meses con el Levante.

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Se esperaba que Carlos tuviera un impacto más grande al que Álvaro Fidalgo mostró en su etapa con América; sin embargo, la realidad es que, pese a tener minutos en diez partidos desde que llegó a Coapa para esta temporada, el español ha venido de más a menos en el rectángulo verde.

Carlos Álvarez registra 514 minutos distribuidos a lo largo de la temporada regular, acumulando un gol y dos asistencias. Estos números han sido decepcionantes de acuerdo con las exigencias de la afición del América, la cual espera que finalmente pueda demostrar de qué está hecho ante Rayados.

¿Cuál es el palmarés más reciente entre Rayados y América?

El palmarés histórico entre ambas instituciones le pertenece al conjunto de la capital del país, aunque es una realidad que Rayados es un club que se le suele indigestar en partidos definitivos. Dicho esto, en los últimos tres compromisos América registra dos victorias, un empate, cuatro goles a favor y dos en contra.