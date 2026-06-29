¡Hakimi la deja escapar! Marruecos perdona la primera ante Países Bajos

¡Se salvó Países Bajos! 😱🇲🇦 Achraf Hakimi apareció con peligro en el área rival y estuvo muy cerca de abrir el marcador para Marruecos, pero su definición no terminó en gol. La selección africana generó una de las acciones más claras del partido y dejó escapar una oportunidad de oro en este emocionante duelo de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.