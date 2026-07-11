¡Kane Casi Sorprende! Tiro Libre que se Va por Encima | Noruega vs Inglaterra
Harry Kane estuvo a centímetros de abrir el marcador con un potente tiro libre que hizo contener la respiración a todos los aficionados.
¡Por muy poco!
Harry Kane tuvo una oportunidad inmejorable para adelantar a Inglaterra con un peligroso tiro libre que pasó muy cerca del arco noruego.
🔥 El delantero inglés tomó el balón, acomodó la mira y sacó un disparo que parecía tener destino de gol, pero terminó yéndose apenas por encima del travesaño.