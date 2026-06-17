¡Harry Kane falla el penal... pero se repite! Increíble drama en el Inglaterra vs Croacia
Una de las jugadas más insólitas del partido. Harry Kane erró desde los once pasos, pero la acción fue invalidada y tuvo una segunda oportunidad que encendió la polémica.
¡De no creerse! El Inglaterra vs Croacia vivió uno de los momentos más dramáticos y polémicos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando Harry Kane ejecutó un penal, falló el primer intento y, para sorpresa de todos, la jugada tuvo que repetirse.