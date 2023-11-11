Harry Kane rumbo a romper récord de Lewandowski en la Bundesliga

Con un doblete del delantero inglés Harry Kane le da el triunfo al Bayern Munich por 4- 2 ante el Heidenheim en partido correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga donde es líder el equipo bávaro.

Pero esto no es la principal noticia sino la cantidad de goles que ha anotado Kane en la actual temporada de la liga alemana. El capitán de la selección inglesa tiene en su cuenta 17 goles en 11 partidos ya superando a los campeones goleadores de la temporada pasada Niclas Füllkrug y Christopher Nkunku que consiguieron en 34 jornadas 16 tantos cada uno.

El equipo del Bayern Munich no se equivocó al fichar a Harry Kane que tiene un valor de 95 millones de euros, según cifras del portal Transfermarkt, ya que hasta el momento se perfila para imponer una nueva marca de anotaciones en una temporada de la Bundesliga que pertenece al goleador polaco Robert Lewandoski con 41 en la temporada 2020-21.

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Harry Kane tiene un promedio de goles de 1.5 por partido, a falta de 23 encuentros para que termine la temporada teutona, el delantero de 30 años, con ese promedio, llegaría a 51 goles.

Una cantidad casi imposible, pero si anotara un gol por partido en lo que resta de la temporada llegaría a 40 tantos, rosando los 41 de Lewandowski, que podría romper con un doblete en dos partidos situación que se ve viable para el ex delantero del equipo Tottenham.

Bayern Munich suma noveno triunfo en la temporada

Con el triunfo de Bayern Munich por 4- 2 ante el Heidenheim el campeón de la Bundesliga llega a 29 unidades para ubicarse en la primera posición en la tabla esperando el resultado del partido del Bayern Leverkusen ante Union Berlín que se jugará este domingo.

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Una victoria del equipo dirigido por Xabi Alonso lo pondría de nuevo en la cima de la liga alemana.

En la victoria del Bayern, aparte de los dos goles anotados por Harry Kane, vieron puerta Raphael Guerreiro y Eric Maxim Choupo Moting.