¡HAT-TRICK MONUMENTAL DE MESSI! El GOAT destroza a Argelia y firma una noche histórica
Lionel Messi se roba todos los reflectores con un hat-trick espectacular ante Argelia. El capitán argentino lidera la goleada de la Albiceleste y demuestra que sigue siendo decisivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Lionel Messi se roba todos los reflectores con un hat-trick espectacular ante Argelia. El capitán argentino lidera la goleada de la Albiceleste y demuestra que sigue siendo decisivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.