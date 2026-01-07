La EMOTIVA despedida de Héctor Herrera al Toluca “Hasta pronto Diablos”

Este miércoles 7 de enero del 2026, el conjunto de Toluca dio a conocer en sus redes sociales la salida de Héctor Herrera del equipo. Se despidió del mediocampista dejando en las redes sociales: "Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo...".

Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo 🤝🏻 pic.twitter.com/SFqygR1AgA — Toluca FC (@TolucaFC) January 7, 2026

A los pocos minutos, Herrera decidió publicar un mensaje de despedida en sus redes sociales. El mexicano agradeció al club por darle la oportunidad de volver a jugar en México, destacó que vivieron grandes momentos, agradeció a la afición por el recibimiento y el trato que le han dado y les deseó más título. Al final, explicó que va a enfrentar un nuevo reto en su carrera pero los va a llevar siempre en el corazón.

"Gracias @tolucafc por la oportunidad de regresar a jugar a mi país! 👹🇲🇽 vivimos grandes momentos juntos! Y gracias a esta increible afición que siempre me recibió y me trató como en casa.. que sigan disfrutando el bicampeonato y que lleguen más títulos 🏆🏆 Me voy para enfrentar un nuevo reto en mi carrera pero los llevare siempre en el corazón ❤️‍🔥 Hasta pronto Diablos! 🤘🏻🦊".

Los números de Héctor Herrera con Toluca

Con el conjunto de Toluca, Héctor no tuvo tanta participación al tener un rol más de entrar de cambio a refrescar al equipo. Tuvo minutos en torneos como Liga BBVA MX, Leagues Cup y Campeones Cup.

Disputó un total de 34 encuentros en los que acumuló 961 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar un gol y dos asistencias.

Héctor se va del equipo con el bicampeón logrado, entrando en la história dle club.