ÚLTIMA HORA: Toluca confirma SALIDA de un jugador CLAVE para el BICAMPEONATO

De cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, continúan los movimientos en los equipos previo al inicio de la nueva campaña del futbol mexicano. En Toluca, los actuales bicampeones han confirmado una salida de su plantilla previo a su debut frente a Monterrey, partido en el que van a visitar el Estadio BBVA durante la Jornada 1 el próximo 10 de enero.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia NUEVO REFUERZO para el Clausura 2026

Mediante redes sociales y luego de una serie de rumores, los 'Diablos Rojos' le dieron las gracias a Héctor Herrera, mediocampista de 35 años de edad que de acuerdo a diversos reportes, se encuentra cerca de firmar con Pachuca, equipo con el que hizo su debut profesional.

"Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo...", se lee en las redes sociales del Toluca.

Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo 🤝🏻 pic.twitter.com/SFqygR1AgA — Toluca FC (@TolucaFC) January 7, 2026

Números de Héctor Herrera con Toluca

Jugando para el conjunto Escarlata, 'HH' vio un total de 43 partidos jugados entre compromisos de Liga BBVA MX, Leagues Cup y Campeones Cup, encuentros en los que hizo un gol y dio dos asistencias.

A lo largo de la Liga BBVA MX, el centrocampista tuvo 33 juegos disputados logrando consagrase bicampeón con el cuadro dirigido por Antonio Mohamed tras ganar el Clausura y Apertura 2025.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! América busca REFUERZO proveniente del Atlético de Madrid