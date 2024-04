“La historia mía con Luis Suárez empieza en Holanda” Héctor Moreno

Los Rayados de Monterrey visitan al Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Gerardo “Tata” Martino y compañía por la ida de los Cuartos de Final de la Champions Cup de la CONCACAF en busca de seguir avanzando en la competencia internacional de la zona.

El equipo de David Beckham se ha plagado de estrellas en los últimos meses, la más llamativa obviamente es Lionel Messi, sin embargo no es la única arma con la que cuentan los del sur de la Florida, ya que el pistolero uruguayo Luis Suárez es otro atacante de clase mundial.

“La historia mía con Luis empieza en Holanda, tenemos muchos enfrentamientos, no va tanto de un mano a mano, es más en conjunto, pienso en el equipo, cómo hacer para que los balones no le lleguen cómodos al área, alejarlo lo más posible, esas cosas que no implica un Moreno contra Suárez, es un tema de equipo, trabajamos pensando en nulificar las armas de ellos a favor y potenciar las nuestras, es el mensaje que Fer nos transmite, lo colectivo ante todo”, comentó Héctor Moreno en relación a los enfrentamientos que ha tenido a lo largo de su carrera con Luis Suárez.

Por su parte Fernando “Tano” Ortiz también estuvo en la conferencia de prensa previo al partido donde mencionó su punto de vista en torno a la posibilidad de que Lionel Messi dispute la ida de los Cuartos de Final de la Champions Cup de la CONCACAF.

“Si juega o no Leo será determinante, pero confío en mis jugadores”, Fernando Ortiz, DT Monterrey. Además, agregó “No solamente los jugadores de nombre, me preocupa todo Miami, no solo un nombre, Miami es un equipo interesante, en una instancia como nosotros. Esos jugadores han demostrado a nivel mundial, pero todos me preocupan. No creo que seamos favoritos, será muy parejo, se puede definir en detalles. Si juega o no Leo será determinante, pero confío en mis jugadores”.

