Luis Suárez confesó por que eligió a la MLS y no a la Liga BBVA MX

Luis Suárez fue en su momento un fichaje que pudo haber llegado a la Liga BBVA MX. El futbolista uruguayo era pretendido por clubes como Cruz Azul en el futbol mexicano y aunque se encuentre actualmente en la MLS no descarta la Liga BBVA MX.

“Este año no me quiso ningún equipo mexicano, fue el año pasado. (Fue) La ilusión de volver a juntarme con compañeros y venir a un club que recién el año pasado ganó el primer título, hacerlo crecer, ganar títulos me dio ganas de venir, estar acá, disfrutar un futbol para mi nuevo y ahora concretarlo con ganar cosas”, confesó el charrúa.

El ‘Pistolero’ palpitó el duelo contra Rayados

Por otra parte, Suárez se refirió a la dificultad que tendrá enfrentar a un equipo como Rayados en la Concachampions.

“En este caso lo veo con muchísima ilusión, tengo los mismos nervios de cuando juegas un partido importante, es lo que genera la situación de jugar ante un rival tan difícil como Monterrey. El torneo genera ilusión, el club nunca lo ha ganado, está en nosotros demostrar hasta donde podemos llegar, nuestro deseo es llegar lo más lejos, por qué no, soñar en ganarla. Sigo teniendo ilusiones y deseos de seguir ganando, por eso estoy acá", aseguró el uruguayo.

Suárez aseveró que la MLS no es fácil

Luis se animó a hablar sobre el nivel que tienen los clubes de la MLS.

“Confirmé lo que muchos compañeros decían, que no era una Liga fácil como lo ve todo el mundo, es muy competitiva, todos te quieren ganar, compiten de igual a igual, quieren ganar un torneo importante como hay buenos jugadores, jóvenes de diferentes países con gran talento, jugadores vigentes que quieren ganar, es muy competitiva, me sorprendió para confirmar lo competitiva que es”, sentenció Luis Suárez previo al duelo ante Rayados.

El delantero uruguayo llegó a la MLS luego de su paso por el futbol de Brasil con el Gremio.

