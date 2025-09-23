OFICIAL: Simeone anuncia su llegada a Tigres para este Apertura 2025

La afición de Tigres recibió la sorpresa de un nuevo refuerzo para el Apertura 2025. El futbolista Henrique Simeone confirmó en sus redes sociales que HOY lunes 22 de septiembre del 2025 firmó un contrato para ser jugador de Tigres.

El mediocampista de 18 años de edad, subió una foto y un mensaje en el que detalló estar feliz por cumplir un nuevo sueño por firmar su contrato con Tigres.

“Muy feliz por un paso más y por la realización de otro sueño!

Hoy firmo mi primer contrato con @clubtigres y quiero agradecer en primer lugar a Dios y a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y viviendo este sueño conmigo.

Tampoco puedo dejar de agradecer a mis representantes por todo el apoyo y la confianza, así como a mis amigos y a todos los profesionales que de alguna manera contribuyeron para que yo creciera y alcanzara este objetivo.

También quiero agradecer a @clubtigres por creer en mí y por la confianza en mi trabajo.

¡Será un honor vestir la camiseta del más grande del futbol mexicano!”

Por el momento, Tigres no ha hecho oficial su fichaje.

¿Quién es Henrique Simeone?

Henrique Simeone llega a Tigres como jugador libre. Mediocampistas de 18 años que llega del Botafogo, equipo en el que estuvo en las categorías inferiores en los últimos años.

Simeone es un futbolista de 18 años (nacido el 12 de junio de 2007 en Río de Janeiro, Brasil), con triple nacionalidad: brasileña, mexicana (por su padre) y portuguesa.

Su estilo se basa en la solidez defensiva, con énfasis en la recuperación de balones y la interrupción de jugadas rivales. Es disciplinado tácticamente, lo que le permite mantener la estructura del equipo en transiciones. Ofensivamente, destaca por su buena distribución del balón, con pases precisos para iniciar jugadas desde atrás y conectar con los compañeros en el mediocampo.

Muchos lo consideran una joya del futbol que debería consolidarse en los próximos años, por lo que Tigres tiene un jugador con mucho potencias en sus filas y que en un futuro podría dar el paso a Europa.