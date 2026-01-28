¿Se queda en el equipo? La estrella del América convocado para Concachampions pese a rumores de su salida

Este martes 27 de enero del 2026, el conjunto del América dio a conocer su convocatoria para disputar la Concachampions 2026 y sorprendió al confirmar que una figura del equipo estará disponible para André Jardine pese a rumores de su salida.

El jugador que en los últimos días ha sido rumor de salir del club es Henry Martín . El futbolista es considerado opción para poder llegar al conjunto de Cruz Azul y ser refuerzo en el Clausura 2026, al no tener un delantero centro con experiencia, es por eso que con los rumores de su posible salida, sorprende verlo en la convocatoria del equipo de Coapa para disputar la Concachampions 2026.

Si bien, por el momento el América no ha dado a conocer nada sobre la posible salida de Henry y con su inclusión al equipo para jugar la Conca, dan el mensaje de que siguen contando con el delantero. La falta de minutos podría hacer que el yucateco pueda considerar salir del equipo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tener más minutos en el terreno de juego.

La convocatoria del América para Concachampions 2026

André Jardine decidió convocar a los siguientes jugadores para la Concachampions 2026 son:

Porteros:



1 L. Malagón Mexico

21 F. Tapia Mexico

30 R. Cota Mexico

Defensores:



3 I. Reyes Mexico

4 S. Cáceres Uruguay

5 K. Álvarez Mexico

14 N. Araújo Mexico

18 A. Mejía Mexico

26 C. Borja Colombia

29 R. Juárez Mexico

32 M. Vázquez Mexico

Mediocampistas:



6 J. dos Santos Mexico

8 Álvaro Fidalgo Spain

13 A. Cervantes Mexico

17 Rodrigo Dourado Brazil

20 A. Gutiérrez Mexico

28 É. Sánchez Mexico

35 S. Naveda Mexico

Delanteros:

