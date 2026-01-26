ÚLTIMA HORA: Cruz Azul ficharía a Henry Martín, tras descarte de Miguel Borja y salida de Ángel Sepúlveda

El mercado de fichajes del Club América sigue dando de qué hablar. Tras la llegada de Rodrigo Dourado para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, mucho se ha hablado sobre los posibles refuerzos en el equipo de Coapa. Tal es el caso de Raphael Veiga, brasileño que se encuentra en el radar de la escuadra dirigida por André Jardine y que hasta ahora, no se ha cerrado para llegar al equipo azulcrema.

Ahora, los rumores colocan a Henry Martín fuera del América. De acuerdo a Mauricio Gutiérrez, reportero de Azteca Deportes, el delantero mexicano estaría en el radar de Cruz Azul para ser su nuevo ‘9’, esto tras la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas y la caída del fichaje de Miguel Borja, quien a firmado en Emiratos Árabes Unidos para jugar con Al-Wasl de la UAE Pro League.

Jugando para el Club América, Henry Martín tiene un registro de 307 partidos jugados, mismos en los que tiene marca de 116 goles y 56 asistencias.

Cabe mencionar, que en la escuadra de La Noria también se habla de una posible baja, la cual coloca a Jorge Sánchez en la órbita del PAOK de Grecia.

