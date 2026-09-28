Así queda la tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX tras la Jornada 10 del Apertura 2026

Terminó la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX sin seleccionados mexicanos y de otros países, pero Salomón Rondón conservó el liderato de la tabla de goleadores con sus 10 anotaciones, a pesar de no haber marcado este fin de semana en donde su equipo perdió por la mínima ante el Santos Laguna.

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Tabla de goleo individual del Apertura 2026

Todo parece indicar que Salomón Rondón se convertirá en el campeón de goleo del Apertura 2026 y es que en diez partidos ya ha convertido igual número de anotaciones, sacando una ventaja de cinco tantos a sus más cercanos competidores, incluso después de no anotar este fin de semana.

Un fin de semana difícil para los goleadores de la Liga BBVA MX que no pudieron convertir en esta Jornada luego de que Chivas, Tijuana y Rayados cayeran en sus respectivos juegos.

Julián Carranza, Henry Martin con su hat trick de este domingo y Óscar Estupiñán llegaron a seis anotaciones en esta jornada y se escapan del grupo de jugadures que está empatado con cinco anotaciones.

Los goleadores del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Salomón Rondón | Pachuca - 10 goles Julián Carranza | Necaxa - 6 goles Henry Martin | América - 6 goles Óscar Estupiñán | Juárez - 6 goles Gilberto Mora | Tijuana - 5 goles Lucas Ocampos | Rayados - 5 goles Juninho | Pumas - 5 goles Ricardo Marín | Chivas - 5 goles

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