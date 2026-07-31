¿Es cierto que Henry Martín pidió salir del América? Esto se sabe

Los días siguen su curso en el presente mercado de fichajes y el entorno general también continúa con los ataques sobre la directiva azulcrema. Y precisamente se ha indicado que algunos de los actuales futbolistas quisieron salir del equipo, pero no los dejaron. Allí entra el nombre de Henry Martín, quien permanece en el club… pero ya con intenciones de irse.

¿Es cierto que la directiva del América no dejó salir a Henry Martín?

En estos momentos luce complicado que se dé una salida de uno de sus referentes, pero diversos reportes aseguran que el ariete yucateco no quería seguir en el club, sin embargo los directivos le pidieron que se quedara. Ante la falta de refuerzos y la incapacidad mostrada en tiempos recientes para traer referentes, Henry Martín permaneció en el equipo para ser el ariete emblema de los de Coapa.

Es decir, La Bomba ya pensaba en dejar al equipo terminando el Clausura 2026, pues pensó que su etapa con el club había llegado a su fin. En general la planificación de Henry tenia lógica al buscar una buena oferta económica-deportiva para él y así dejarle dinero a la institución con un fichaje. Sin embargo, se le informó al delantero la delicada situación financiera-administrativa… razón por la que nunca fue opción su salida en este mercado.

Con 33 años, Henry Martín tiene contrato con América hasta verano de 2027. En ese sentido, nadie sabe lo que sucederá en el futuro pero no sería extraño que termine su estadía contractual al considerarse difícil el contexto del club. Esto mientras la afición presiona para que existan más incorporaciones para el presente semestre.

¿América no traerá competencia a Henry Martín en este mercado de fichajes?

En estos momentos Henry Martín es el hombre más importante en la posición de ‘9’ dentro del conjunto de la capital. En meses pasados llegó Raúl Zúñiga pero no ha funcionado y detrás vienen dos canteranos… Patricio Salas y Alejandro Cárdenas. Ante eso, no parece que la directiva logre un movimiento de relevancia, tomando en cuenta la tardía llegada de refuerzos en un mercado que aún tiene días para desarrollarse de manera favorable para la causa americanista.