Este jugador pidió salir de América y la directiva no lo dejó

En medio de un nuevo mercado de fichajes bastante intenso en emociones, América está armando su plantel para lo que vendrá en este final de 2026. Sin embargo, las cosas siguen en un curso bastante particular, aclarándose que la constitución de la plantilla ha sido un real problema para la directiva. En ese sentido, se asegura que la institución no dejó salir a Raphael Veiga, aunque él expresamente quiso irse de México hace unos meses.

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¿Por qué América no dejó ir a Raphael Veiga?

Poco a poco las águilas sacan jugadores que no entraban en los planes del estratega uruguayo y también ya se anunció la llegada de su primer refuerzo. Sin embargo, se sabe que este nuevo reto deportivo no ha sido sencillo para el club. El propio Raphael Veiga quería vivir la misma suerte que su compatriota (Vinícius Lima), pero la directiva no le permitió su salida.

Ambos jugadores brasileños arribaron al nido en modo préstamo y ambos quisieron irse antes de terminar su contrato de cesión desde Sudamérica. En ese sentido, la directiva le impidió a Veiga ejercer dicha oportunidad, pues eso provocaría complicaciones monetarias y logísticas… que solamente agregarían más problemas al entorno azulcrema.

Por ello, el aún futbolista de Palmeiras se quedó en México, pues al momento de la salida de André Jardine… el proyecto de los futbolistas brasileños se cayó estrepitosamente. Ahora la situación es un poco mejor para el futbolista de 31 años. Pese a que luce complicada su estadía, este semestre es clave para conocer el futuro inmediato de su carrera, que muy probablemente termine con su regreso a la competencia brasileña.

¿Cuánto gana Raphael Veiga en América?

Aunque no se conocen a detalle las cláusulas y/o consecuencias de terminar el préstamo antes de tiempo, se sabe que América absorbió el total de la paga del salario del futbolista. Y la cantidad que gana el jugador nacido en Sao Paulo es bastante alta. Su salario anual ronda entre los 3.2 y 3.5 millones de dólares, por lo que los azulcremas no se permitirían dejar ir fácilmente una inversión así. Ante eso, se espera que Veiga al menos tenga un semestre completo para demostrar su nivel de categoría en el futbol mexicano.