Henry Martín y lo que significa haber alcanzado a Cabañas

Con su gol en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, ante el New England Revolution de la MLS, Henry Martín llegó a 98 con la camiseta del Club América e igualó la marca del paraguayo Salvador Cabañas, a quien —inclusive— rindió homenaje en el festejo.

“Muy contento, la verdad lo estaba buscando desde hace ya varios partidos, ya estamos cerca de los 100 goles, que es lo que estamos buscando, es un honor alcanzar a Chava, esperemos seguir escalando más posiciones”, dijo al término del encuentro.

Te puede interesar: ¿Cuándo volveremos a ver jugar a Lionel Messi en México?

El Inter de Miami llegaba como victima al partido contra Rayados

Martín quiere hacer su propia historia en el América

Al centro delantero de las águilas, se le preguntó acerca del legado de Cabañas y si había algo de él —o su paso por Coapa— que le gustaría emular en la institución azulcrema.

“No sé, de él, no lo sé, a mí me preocupa lo que yo hago, lo que él hizo fue algo muy bueno, fue un ídolo, un histórico del América, me pone contento haberlo alcanzado, pero de él, no me pongo a ver qué hizo o qué no hizo, simplemente lo que estoy haciendo, lo que me preocupa es seguir escalando y me gustaría seguir posicionando lo más arriba”, respondió.

El goleador del América, dejó en claro los objetivos

El ariete emplumado no ocultó su alegría por el pase a semifinales en el certamen continental; sin embargo, aseguró que los objetivos trazados al inicio del semestre todavía no se han cumplido.





“Queremos hacer una familia, estar todos unidos, teniendo los mismos objetivos, desde el primer momento nos lo planteamos; después, planteamos que en la temporada queríamos llegar a las dos finales y, mientas no consigamos eso, el equipo no se va a relajar de ninguna manera”, explicó.

Por último, cuestionado en torno a la inminente renovación de contrato, declaró mientras se marchaba: “No, todavía no he firmado”.

Te puede interesar: Messi lo volvió a hacer en el túnel, esta vez, del Estadio BBVA