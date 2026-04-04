Última hora: Henry Martín vuelve a ser descartado por lesión para Santos vs América

El América emprendió la travesía hacia Torreón, Coahuila, con miras al partido de la Jornada 13, contra Santos Laguna, y lo que parecía ser su mejor noticia de la semana se desvaneció en unas horas. Henry Martín no hizo el viaje.

Hasta la tarde del jueves, el capitán de las águilas estaba contemplado para volver a la convocatoria del director técnico azulcrema, André Jardine; sin embargo, una nueva molestia física ha provocado que, otra vez y de última hora, se le descarte para el encuentro.

El '9' emplumado no participa en un partido oficial desde el pasado 20 de febrero, cuando el conjunto de Coapa visitó y goleó 0-4 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Desde entonces, se gestó una incertidumbre que parecía haberse diluido durante el parón por la Fecha FIFA de marzo, periodo que el cuerpo técnico americanista empleó para poner a punto a dos elementos: Isaías Violante y el propio Henry. Sólo el primero lo consiguió.

Durante los entrenamientos de la semana, el atacante yucateco había trabajado con normalidad y se había integrado a la dinámica del grueso de la plantilla, lo que sugería que estaba apto. Ahora, deberá esperar para hacer su regreso a las canchas.

Azteca Deportes pudo saber que, desde la cúpula del América, se habló sobre la posibilidad de que Henry viajara a Torreón incluso si no participaba contra el cuadro lagunero, con la esperanza de que reapareciera contra el Nashville (a donde viajarán directo desde la 'Comarca'); no obstante, la recomendación del cuerpo médico fue que se mantuviera en la Ciudad de México, debido a que no estará en condiciones de jugar a lo largo de la semana, cuando el club más laureado del futbol mexicano dispute la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Desde este momento, el futbolista de 33 años de edad apunta al duelo contra Cruz Azul, que se celebrará el sábado 11 de abril en el Estadio Banorte. ¿Lo conseguirá?