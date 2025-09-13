Son hermanos, son hijos de una leyenda del futbol mundial y ahora hacen historia en un clásico europeo

El futbol tiene momentos que trascienden lo deportivo y se convierten en historia pura. Eso ocurrió este 13 de septiembre de 2025 en el Allianz Stadium, cuando los hermanos Marcus y Khéphren Thuram protagonizaron un capítulo inolvidable en el Derby d’Italia, anotando cada uno para su equipo en un vibrante partido que terminó con victoria de Juventus 4-3 sobre el Inter de Milán.

Con su padre, el mítico Lilian Thuram, observando desde el palco, Marcus (delantero del Inter) y Khéphren (mediocampista de la Juventus) se enfrentaron por primera vez en un clásico italiano. Y no solo compartieron cancha: ambos marcaron goles de cabeza en momentos clave del encuentro.

¿En qué minuto anotaron los hermanos Thuram?

Marcus adelantó al Inter al minuto 76 con un potente remate tras un córner de Dimarco, colocando el marcador 3-2 a favor de los nerazzurri. Pero la respuesta no tardó: al 82’, Khéphren igualó para la Juve con otro cabezazo tras un centro de Kenan Yildiz. Dos hermanos, dos goles, dos camisetas distintas… y una misma historia familiar escrita en el corazón del calcio.

El encuentro fue una montaña rusa de emociones. Juventus se adelantó con goles de Lloyd Kelly (14’) y Kenan Yildiz (38’), mientras que Hakan Çalhanoglu firmó un doblete para el Inter (30’ y 64’). Tras los goles de los Thuram, el empate parecía sellado, pero en tiempo añadido, el joven montenegrino Vasilije Adzic marcó el 4-3 definitivo con un zapatazo desde fuera del área.

¿Cuántas veces en el Derby d’Italia han anota hermanos en el mismo partido?

Este partido marca la primera vez en la historia del Derby d’Italia que dos hermanos anotan en el mismo encuentro jugando como rivales, un hecho que añade una dimensión emocional y simbólica al clásico más intenso del futbol italiano.

“Fue especial, aunque perdimos. Ver a mi hermano marcar también me hizo sentir orgullo”, dijo Marcus. Khéphren, por su parte, declaró: “Lo soñamos desde niños. Hoy lo hicimos realidad”.

