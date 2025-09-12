Fue la estrella de la Selección Mexicana y jugó en Europa, hoy trabaja en una pescadería

La Selección Mexicana disputó una fecha FIFA más en donde igualó ante Japón y Corea del Sur, respectivamente. Parte de las críticas que ha tenido el Vasco Aguirre es no tener a un jugador que pueda sacar a más de un futbolista, hecho que, en algún momento, lograba Nery Castillo.

Nery Castillo logró brillar durante un corto periodo en la Selección Mexicana dentro de una de las competiciones más importantes del mundo gracias a la calidad con la que llegó al formar parte del futbol de Europa, aunque hoy en día destaca por formar parte de una pescadería. ¿Cuál es su historia?

Nery Castillo, el jugador de la Selección Mexicana que hoy trabaja en una pescadería

Hoy en día forma parte de una pescadería; sin embargo, hace casi dos décadas, más precisamente en el 2007, protagonizó una de las Copas América más importantes para cualquier jugador mexicano a nivel individual, y para muestra de ello están los números que consiguió.

Nery Castillo versión Olympiacos. En su última temporada con el club griego, que fue previo a aquella mítica Copa América 2007, marcó 15 goles y dio 9 asistencias en 33 partidos. Apareció en Liga, Copa y UEFA Champions League. Un talento que, en su momento, ilusionó mucho. pic.twitter.com/gTvzXOUKNm — Invictos (@InvictosSomos) March 28, 2020

La Selección Mexicana se quedó con el tercer lugar de aquella Copa América y él quedó entre los goleadores del torneo al anotar cuatro tantos, uno de ellos ante el combinado de Brasil en una de las actuaciones que quedó para la historia. Se pensaba que su presente y futuro sería extraordinario, hecho que, sin embargo, no fue así.

Y es que, entre lesiones, constantes polémicas fuera de la cancha y bajas de juego remarcadas, Nery Castillo nunca pudo tener el auge que se esperaba de él, por lo que luego de su paso por Europa y de tener una edad considerable, decidió retirarse del futbol para ser, actualmente, un trabajador en una pescadería.

¿Qué polémicas tuvo Nery Castillo como futbolista?

A Nery Castillo también se le recuerda por los constantes problemas que tuvo con los medios de comunicación, destacando uno que enfrentó mientras representaba a la Selección Mexicana al hacer menos a los medios nacionales.

En este punto, vale decir que el exjugador, de 41 años, jugó en equipos como Shakhtar, Aris Salónica, Chicago Fire, Pachuca, León y Rayo Vallecano hasta su retiro en el año 2014. De acuerdo con diversos medios, Nery Castillo acumuló más de 30 tantos a nivel profesional.

Nery Castillo dice adiós al futbol profesional. Ahora se dedicará a la venta de artículos de pesca pic.twitter.com/ojw4kXS47Z — Rafael Puente (@rafapuente_espn) April 2, 2017

¿A qué se dedica actualmente Nery Castillo?

Lo último que se sabe sobre la vida de Nery Castillo es que se alejó por completo del futbol para ganarse la vida como vendedor de artículos para la pesca, teniendo una tienda de productos de esta índole en Grecia, país en donde radica después del paso que tuvo en el Olympiakos de la primera división nacional.

