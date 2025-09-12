CONFIRMADO: El estadio de la Ciudad de los Deportes tendrá aforo de 8 mil personas para 2026

¡Revelan el aforo! En Oaxaca se comenzará a construir la llamada Ciudad de los Deportes , un complejo deportivo que tendrá como pieza central un nuevo estadio de béisbol con capacidad para 8 mil personas, proyectado para inaugurarse en 2026 y el que será hasta el momento el recinto más moderno dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

Este recinto será la nueva casa de los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y se edifica en la zona de San Jacinto Amilpas, en los Valles Centrales. El objetivo es contar con instalaciones modernas que cumplan con estándares internacionales, y al mismo tiempo generar infraestructura para el desarrollo deportivo en el estado.

Te puede interesar: Un día jugó como experto en México, levantó el trofeo mayor y dijo: “El Mundial fue hasta fácil...”

La Ciudad de los Deportes no solo contempla el estadio, sino también espacios para la práctica de otras disciplinas y actividades recreativas, buscando convertirse en un polo de atracción deportiva y cultural para la región.

En resumen, este proyecto simboliza un paso importante para Oaxaca en el ámbito deportivo, con un estadio de última generación que fortalecerá tanto a los Guerreros como a la Liga Mexicana de Beisbol, que actualmente cuenta con espectaculares recintos.

¡LES PRESENTAMOS LO QUE SERÁ NUESTRA NUEVA CASA!🏟️✨



⚾️Pasión por el béisbol y compromiso con el planeta en un sólo lugar.



AQUÍ COMIENZA EL SUEÑO DE TODOS LOS OAXAQUEÑOS✨



¿Qué les parece esta joya?💎😮‍💨#ComienzaElSueño #SomosGuerreros⚔️ pic.twitter.com/T1GkefzsOp — Guerreros de Oaxaca (@GuerrerosOax) November 4, 2024

"¡Les presentamos lo que será nuestra nueva casa! Pasión por el béisbol y compromiso con el planeta en un sólo lugar. Aquí comienza el sueño de todos los oaxaqueños. ¿Qué les parece esta joya?”, escribió la cuenta de los Guerreros en su cuenta de X.

Resumen completo Diablos vs Charros | Primer juego Serie del Rey | LMB 2025

Grandes estadios en la Liga Mexicana de Beisbol

Actualmente en la Liga Mexicana de Beisbol hay grandes estadios como el Harp Helú, casa de los Diablos Rojos que actualmente juegan la Serie del Rey , también se encuentran el Palacio Sultán de Monterrey o el Estadio Panamericano de los Charros, además del Parque Kukulcán Álamo de los Leones.