Suena el Himno de Alemania y la emoción mundialista invade las tribunas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🇩🇪

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vive al máximo cuando suena el Himno Nacional de Alemania. 🇩🇪 Miles de aficionados acompañan este momento lleno de orgullo, pasión y sentimiento antes de que ruede el balón. Revive una de las postales más emotivas del torneo y siente la grandeza del fútbol mundial.