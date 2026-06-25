Suena el Himno de Alemania y la emoción mundialista invade las tribunas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🇩🇪
La pasión se siente en cada rincón del estadio. 🇩🇪 El Himno de Alemania resuena con fuerza y emoción antes de un nuevo capítulo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ¡Un momento que pone la piel de gallina!
La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vive al máximo cuando suena el Himno Nacional de Alemania. 🇩🇪 Miles de aficionados acompañan este momento lleno de orgullo, pasión y sentimiento antes de que ruede el balón. Revive una de las postales más emotivas del torneo y siente la grandeza del fútbol mundial.