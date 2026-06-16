¡APARECIÓ EL HIMNO DEL CAMPEÓN! La Albiceleste hizo vibrar el estadio ante Argelia
Miles de aficionados argentinos se unieron en una sola voz para entonar el himno nacional antes del duelo ante Argelia. Un momento cargado de emoción que hizo vibrar el estadio y recordó por qué la Albiceleste es la vigente campeona del mundo.
¡Piel de gallina en el Mundial 2026! La afición argentina protagonizó uno de los momentos más emotivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al entonar con pasión el himno nacional antes del enfrentamiento contra Argelia.