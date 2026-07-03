¡La piel se eriza! Suena el Himno de Argentina antes del duelo frente a Cabo Verde en el Mundial 2026
La pasión albiceleste se hizo sentir desde las tribunas. Miles de aficionados entonaron el Himno Nacional Argentino en un momento cargado de emoción antes del enfrentamiento ante Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La emoción del Mundial se vive desde el primer minuto. 🇦🇷 El Himno Nacional Argentino resonó con fuerza en el estadio antes del esperado encuentro entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un momento lleno de orgullo, pasión y sentimiento que puso la piel de gallina a jugadores y aficionados antes de que rodara el balón.