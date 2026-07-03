¡La piel se eriza! Suena el Himno de Argentina antes del duelo frente a Cabo Verde en el Mundial 2026

La emoción del Mundial se vive desde el primer minuto. 🇦🇷 El Himno Nacional Argentino resonó con fuerza en el estadio antes del esperado encuentro entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un momento lleno de orgullo, pasión y sentimiento que puso la piel de gallina a jugadores y aficionados antes de que rodara el balón.