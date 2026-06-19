¡SE ERIZA LA PIEL! 🇧🇷 Suena el Himno de Brasil en La Copa Mundial de la FIFA 2026™
La pasión brasileña invade el estadio. 🇧🇷 Revive el emocionante momento en el que miles de aficionados entonan el Himno de Brasil antes del partido en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Un instante que pone la piel de gallina y demuestra por qué el fútbol se vive con el corazón.
¡Un momento que pone la piel de gallina! Vive toda la emoción cuando suena el Himno de Brasil en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. La afición canta con orgullo, el estadio vibra y la pasión por el fútbol alcanza su máximo nivel antes del inicio del partido.