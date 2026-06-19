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¡SE ERIZA LA PIEL! 🇧🇷 Suena el Himno de Brasil en La Copa Mundial de la FIFA 2026™

La pasión brasileña invade el estadio. 🇧🇷 Revive el emocionante momento en el que miles de aficionados entonan el Himno de Brasil antes del partido en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Un instante que pone la piel de gallina y demuestra por qué el fútbol se vive con el corazón.

Por: Azteca Deportes

Con información de: Azteca Deportes

¡Un momento que pone la piel de gallina! Vive toda la emoción cuando suena el Himno de Brasil en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. La afición canta con orgullo, el estadio vibra y la pasión por el fútbol alcanza su máximo nivel antes del inicio del partido.

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