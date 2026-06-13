🇧🇷🥹 ¡SE ENCHINA LA PIEL! Así sonó el HIMNO de Brasil antes del duelo ante Marruecos
La pasión brasileña se hizo sentir en las tribunas. Miles de aficionados cantaron con el alma el himno nacional de Brasil antes del enfrentamiento ante Marruecos, regalando uno de los momentos más emotivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
¡Un momento que puso la piel de gallina! La afición de Brasil protagonizó una escena inolvidable al entonar con fuerza y emoción el himno nacional antes del esperado encuentro frente a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.