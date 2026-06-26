¡Suena el Himno de España en Guadalajara! Emotivo momento antes del Uruguay vs España en el Mundial 2026
La emoción invade el Estadio Akron. Así se vivió la entonación del Himno de España antes del decisivo duelo frente a Uruguay en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La Selección de España salta a la cancha para disputar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Antes del silbatazo inicial, los aficionados españoles protagonizan un momento lleno de emoción al entonar con orgullo el Himno de España en el Estadio Akron de Guadalajara.