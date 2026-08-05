Hirving Lozano: ¿cuándo fue la última vez que jugó un partido oficial?

Probablemente Hirving Lozano sea el caso de futbolista mexicano que más rápido perdió su sitio en la élite… a tal grado que lleva parado más de medio año. Muchos se sorprendieron de sus decisiones en cuanto a lo futbolístico y quedó descartado para el Mundial 2026. Hoy, parece que ya encontró nuevo club pero tras múltiples polémicas alrededor. Así luce el panorama del Chucky Lozano.

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¿Cuándo fue la última vez que Hirving Lozano jugó un partido oficial?

Tras su salida del Napoli en 2023, todos vieron un regreso al PSV como algo ideal. Sin embargo, se anunció que en 2025 se convertiría en jugador franquicia del San Diego como nueva plaza en el entorno de la Major League Soccer. Eso se vio como un error, pensando en que la Copa del Mundo estaba muy cerca. Y precisamente allí empezó su debacle como profesional.

Sus inicios fueron realmente destacados, siendo figura y marcando goles. Pero todo indica que tuvo diferencias/peleas con el cuerpo técnico y así lo separaron del plantel. Sin embargo, Hirving Lozano se negó a ser traspasado para cobrar de manera íntegra su salario millonario, tomando en cuenta que tiene contrato hasta 2028.

Con eso en mente, su última participación en cancha se dio el 29 de noviembre de 2025. En dicha oportunidad jugó contra Vancouver Whitecaps y marcó un gol. Sin embargo, tras ese encuentro… la directiva también entró en conflicto con él y viven enemistados desde esas fechas.

¿Cuánto cobra Hirving Lozano en San Diego FC?

La postura de Hirving Lozano desde el ámbito personal se entiende al cobrar cerca de 9.3 millones de dólares al año. Por ello peleó el mantenerse con la institución y que le cumplieran su contrato, pese a que le detuvieron su carrera. En ese ámbito es el cuarto mejor pagado de toda la liga, solamente debajo de Lionel Messi, Son Heung-min y Rodrigo De Paul.

Se reporta que para esta nueva temporada estaría cerca de encontrar un club que lo rescatará, pues varios clubes se negaron en recibirle. Aunque no hay nada cerrado u oficial, LA Galaxy sería su nuevo club en calidad de préstamo. Pese a eso, San Diego todavía tendría que pagar parte de su salario.